Buscarán construir proyecto de vivienda para damnificados del incendio de los Álamos de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, Harold Wilches, se refirió al apoyo que se le ha entregado a las familias que resultaron afectadas en un incendio que se registró hace un mes en el sector de Álamos en la comuna 7 de la ciudad.

“Después de ese fatídico suceso no hemos abandonado a las familias afectadas, hemos estado muy pendientes con todas las Secretarías de la Administración Municipal para garantizar su manutención y cuidado. Tenemos ayudas que se van entregando a medida que las van necesitando”, dijo Wilches.

Según el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, el proceso de acompañamiento a los afectados por el incendio ocurrido el pasado 11 de abril sigue, ahora se están gestionando los recursos para entregar un subsidio de arrendamiento que estaría sobre los $400 mil mensuales.

“Debemos entregar el plan de la atención de la emergencia en el que se incluyen cada una de las acciones que se van a realizar, allí está concebido todo el tema del albergue temporal, nuestra alcaldesa ha decidido entregar un subsidio de arrendamiento para que las personas no sigan viviendo en las condiciones que se encuentran”, dijo Wilches.

Wilches sostuvo que, las familias han indicado que los $400 mil no alcanzarían para el pago de un arrendamiento, a lo que respondió que es un subsidio más no un pago total. En la actualidad se analiza jurídicamente desde que dependencia saldrán estos recursos.

¿Qué pasó con la acción de tutela instaurada por las familias afectadas?

Los afectados por el incendio buscaban que se le permitiera a las familias la construcción de un albergue en el lugar donde sucedió la tragedia, la tutela salió a favor de la Alcaldía y con esto no se avaló la invasión nuevamente de este terreno.

“La administración está en capacidad de otorgarles un lote en el que se puedan tener unas viviendas a través de autoconstrucción, mientras esto pasa, se construirá un albergue para que estas personas puedan vivir”, puntualizó.

El censo final de las familias afectadas cerró en 77 viviendas y más de 200 personas damnificadas. Para estas familias, la Alcaldía busca conseguir los recursos ante el Gobierno Nacional para la construcción de vivienda por autogestión en un predio de la Alcaldía.