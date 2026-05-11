213 habitantes de calle regresaron a su lugar de origen: Alcaldía de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Claudia Aristizábal, secretaria de Desarrollo Social y Comunitario, reveló que 213 personas en condición de habitantes de calle han retornado a sus lugares de origen con el acompañamiento de la Alcaldía de Ibagué.

Aristizábal, destacó que en las calles de ciudad hay más de 800 habitantes bajo esta condición, entre los que están 530 que fueron reubicados en fundaciones y 213 retornaron a sus lugares de origen en un trabajo que se ha hecho con el equipo social de sicosocial de esta dependencia.

“Estamos ayudando a transformar las vidas de estas personas que se encuentran en la calle, esta administración recibió de la administración pasada 1.200 habitantes de calles caracterizados”, dijo Aristizábal.

En la actualidad la administración municipal tiene una plataforma a través de la que se puede monitorear en qué sectores se mueven los habitantes en condición de calle.

Sigue la campaña para qué los ciudadanos no den limosna

La funcionaria le recordó a los ibaguereños que no se debe dar limosna en las calles, sino que se debe es comprar la moneda que tiene la Alcaldía en venta en fundaciones para que los recursos se puedan utilizar en su manutención y los procesos de resocialización.

“Los ciudadanos pueden adquirir la moneda de $5 mil en la Casa Campesina y en las 11 fundaciones que se vincularon a este proceso, debemos darle oportunidades a estas personas en el proceso de resocialización”, destacó la funcionaria.

La moneda puede ser redimida por los habitantes en condición de calle en las fundaciones por comida, ropa, una dormida entre otras cosas que servirán para que avancen en este proceso de resocialización.

Finalmente, Claudia Aristizábal dijo que, trabajando con conciencia y corazón, han podido ayudar a que estas personas vuelvan a sus hogares, se resocialicen y cambien sus vidas con proyectos productivos.