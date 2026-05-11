Transportadores anuncian movilización en la vía Pasto – Tumaco por incumplimientos

Nariño

El gremio transportador que cubre la ruta Pasto – Tumaco anunció una nueva jornada de protesta a partir del lunes 11 de mayo de 2026, debido a incumplimientos del Gobierno Nacional con los compromisos adquiridos para el mantenimiento y rehabilitación de ese corredor vial.

Se trata de una decisión adoptada tras una asamblea permanente del gremio transportador, en la que advierten que, pese a los acuerdos hechos en junio de 2025 en el municipio de Chachagüí con presencia de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y del Ministerio de Defensa, hasta la fecha no habrían iniciado las obras prometidas en la vía Túquerres – Tumaco.

De acuerdo con el comunicado, los transportadores conocieron que ya existiría un presupuesto asignado y que incluso se realizaron recorridos técnicos junto a Invías Regional Nariño, contratistas e interventoría para definir los puntos críticos y fechas de intervención, sin embargo, aseguran que a la fecha no se ha dado inicio a ningún trabajo ni a la ejecución de la obra de rehabilitación.

El gremio advirtió que el deterioro de la carretera y los accidentes ocasionados por el mal estado de la vía han generado afectaciones tanto para el sector transportador como para las comunidades que dependen de este corredor en el suroccidente del país.

Según el gremio, la movilización del transporte de carga y pasajeros se mantendrá mientras no exista una respuesta concreta que garantice el inicio inmediato de las obras y el traslado de maquinaria y personal al territorio.