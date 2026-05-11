Toros del Valle aseguró clasificación directa a semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto

Toros del Valle confirmó su gran momento en la Liga Profesional de Baloncesto 2026 y aseguró su clasificación directa a las semifinales del campeonato tras derrotar a Piratas de Bogotá en la más reciente jornada.

El conjunto vallecaucano terminó la fase regular como líder de la tabla con 26 puntos, una racha positiva de tres victorias consecutivas, 12 partidos ganados de 14 disputados y una diferencia de puntos de +280, la mejor del torneo; detrás aparece Paisas con 23 unidades y un diferencial de +47.

Con este resultado, Toros aseguró uno de los dos cupos directos a semifinales gracias al formato de competencia de la temporada, en el que únicamente los equipos que finalicen primero y segundo avanzan directamente a esta instancia. Los clubes ubicados entre la tercera y sexta posición deberán disputar la fase de play-in para definir los otros dos semifinalistas.

La clasificación del equipo caleño llegó luego de imponerse en sus dos compromisos frente a Piratas. En el primer juego, Toros ganó con autoridad 81-52, dominando desde el primer cuarto con un parcial de 28-9. La figura fue Leonardo Salazar, quien terminó como MVP tras aportar 25 puntos y 5 asistencias.

En el segundo encuentro, el conjunto bogotano logró competir de mejor manera durante el inicio del partido e incluso ganó el primer cuarto 26-24. Sin embargo, Toros reaccionó rápidamente y terminó imponiéndose 92-67 en el Coliseo Evangelista Mora.

El tercer periodo terminó siendo decisivo para el conjunto dirigido por Bernardo Fitz-González, que ganó ese parcial 21-8 gracias a la intensidad defensiva y a la efectividad ofensiva de jugadores como Emmanuel Payton y Hayner Montaño.

Payton fue elegido el jugador más valioso del compromiso tras registrar 19 puntos, 3 rebotes y una efectividad del 62% en lanzamientos de tres puntos.

Además de Toros y Paisas, otros equipos que ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda son Cimarrones del Chocó, Sabios de Manizales, Piratas de Bogotá y Caimanes del Llano.

Otro aspecto positivo para Toros es que la clasificación anticipada permitirá recuperar físicamente al jugador Sa-Quan Singleton, quien sufrió un golpe en una de sus piernas durante la serie anterior frente a Cimarrones del Chocó.

Tras asegurar el liderato y el paso directo a semifinales, el entrenador Bernardo Fitz-González habló sobre el trabajo que realizará el equipo durante las semanas previas a la siguiente fase del campeonato. El técnico aseguró que mantener el ritmo competitivo será una de las prioridades del cuerpo técnico.

“No podemos parar, con jugadores de alto rendimiento, dos días que paren ya empiezan a perder la forma y el ritmo. Nosotros vamos a seguir trabajando duro, competir mucho entre nosotros y buscar equipos para mantenernos activos”, explicó el entrenador.

Fitz-González también destacó el componente mental dentro del proceso que adelanta con el plantel y aseguró que busca convencer a sus jugadores de que pueden competir a un nivel diferente dentro del baloncesto colombiano.

“Estos muchachos tienen que creer que son especiales, que podemos sacar NBA en Colombia y que tenemos un equipo que juega a otro nivel. Eso es lo que yo trabajo todos los días”, concluyó el entrenador de Toros del Valle.