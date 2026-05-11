“Todo vándalo tiene que estar en la cárcel”: presidente de Metrocali tras libertad de encapuchado

La decisión de un juez de dejar en libertad al joven de 21 años investigado por su presunta participación en los ataques vandálicos contra estaciones del MIO durante la marcha del pasado 8 de abril en Cali ha generado indignación entre ciudadanos y autoridades.

Aunque el implicado continuará vinculado al proceso judicial por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público, el caso volvió a abrir el debate sobre las sanciones contra quienes afectan bienes públicos en medio de protestas.

Frente a esta decisión, el presidente de Metrocali, Álvaro Rengifo, aseguró que deben existir sanciones ejemplarizantes contra quienes vandalizan bienes públicos y advirtió que no se puede seguir normalizando este tipo de hechos en medio de las protestas.

“Necesitamos que existan casos ejemplarizantes, ya conocemos el ejemplo de EPA Colombia en Bogotá, pero no podemos seguir normalizando lo que hacen estas personas y que se constituya dentro de la protesta pacífica que una manera de protestar es dañar los bienes públicos que tanto afectan a los principales usuarios del MIO. Todo vándalo tiene que estar en la cárcel, tenemos que dejar de confundir vándalos con protestantes”, señaló.

Aunque por ahora no se decretó una medida de aseguramiento contra el joven investigado, Rengifo explicó que durante la audiencia sí fueron legalizadas la captura y la imputación de cargos. Además, señaló que se ordenaron medidas cautelares como el embargo de algunos bienes que eventualmente podrían ser utilizados para reparar los daños ocasionados a la infraestructura del sistema masivo.

“Si bien la medida de aseguramiento no se dio en firme por parte del juez, la persona sigue en la investigación y lo que esperamos es que finalmente el proceso termine con una condena y así también poder utilizar los bienes que se le embargaron para reparar a la ciudad”, agregó.

Desde Metrocali estiman que las afectaciones a la estación Tequendama rondan los 100 millones de pesos, aunque parte de las reparaciones han sido asumidas por cuadrillas de la entidad.

Finalmente, aseguró que continuarán trabajando con la Policía y la Fiscalía para identificar y judicializar a las demás personas que aparecen en los videos de cámaras de seguridad atacando estaciones del MIO.