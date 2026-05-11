Pico y placa en Pasto del 11 al 15 de mayo

Pasto

Durante la semana del lunes 11 al viernes 15 de mayo, continúan los controles al cumplimiento de la restricción vehicular en la capital de Nariño, de acuerdo con el decreto 0053 del 27 de marzo de 2026, que regula la circulación de vehículos particulares, motocicletas y taxis en la ciudad.

Para esta semana, la rotación inicia con los dígitos 0 y 1 este lunes, y continuará de la siguiente manera:

Lunes: 0 y 1

Martes: 2 y 3

Miércoles: 4 y 5

Jueves: 6 y 7

Viernes: 8 y 9

La restricción aplica entre las 7:30 de la mañana y las 7:00 de la noche, y no rige durante fines de semana ni días festivos.

Otras restricciones vigentes en la ciudad

Además del pico y placa, continúan vigentes otras medidas de movilidad en Pasto:

Restricción de motocicletas entre 11:00 de la noche y 4:00 de la mañana, todos los días.

Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, durante las 24 horas.

Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante todo el día.

Posibles sanciones por incumplimiento

No respetar la medida puede generar una multa cercana a los $650.000, además de la posible inmovilización del vehículo y costos adicionales por grúa y parqueadero.

Las autoridades recomendaron a los conductores revisar la restricción a tiempo antes de movilizarse para evitar sanciones.