Operación Némesis dejó 19 capturados por homicidio en el Huila

Neiva

En una operación adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la Gobernación del Huila y el apoyo del Ejército, fueron capturadas y judicializadas 19 personas señaladas de participar en diferentes hechos de homicidio registrados en varias zonas del departamento.

Los operativos se desarrollaron entre abril y los primeros días de mayo en municipios como Pitalito, Timaná, Algeciras, Acevedo, Suaza, Tarqui y La Plata. Como resultado, las autoridades realizaron 11 capturas por orden judicial, 5 aprehensiones de menores, 2 entregas voluntarias y 1 imputación con medida intramural.

Según las investigaciones, las acciones permitieron esclarecer 10 homicidios, de los cuales 6 ocurrieron en 2025 y 4 en lo corrido de 2026. Además, fueron impactadas estructuras criminales como las disidencias “Iván Díaz”, la Segunda Marquetalia y el grupo delincuencial “Los Gavilleros”.

Entre los capturados figuran presuntos sicarios e integrantes de estructuras criminales señalados de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Las decisiones judiciales dejaron 12 medidas intramurales, 2 domiciliarias y el internamiento preventivo de 5 adolescentes en centros especializados para menores de edad.