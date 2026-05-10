Operación Némesis dejó 19 capturados por homicidio en el Huila
La ofensiva permitió esclarecer 10 homicidios ocurridos en diferentes municipios del departamento.
Neiva
En una operación adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la Gobernación del Huila y el apoyo del Ejército, fueron capturadas y judicializadas 19 personas señaladas de participar en diferentes hechos de homicidio registrados en varias zonas del departamento.
Los operativos se desarrollaron entre abril y los primeros días de mayo en municipios como Pitalito, Timaná, Algeciras, Acevedo, Suaza, Tarqui y La Plata. Como resultado, las autoridades realizaron 11 capturas por orden judicial, 5 aprehensiones de menores, 2 entregas voluntarias y 1 imputación con medida intramural.
Según las investigaciones, las acciones permitieron esclarecer 10 homicidios, de los cuales 6 ocurrieron en 2025 y 4 en lo corrido de 2026. Además, fueron impactadas estructuras criminales como las disidencias “Iván Díaz”, la Segunda Marquetalia y el grupo delincuencial “Los Gavilleros”.
Entre los capturados figuran presuntos sicarios e integrantes de estructuras criminales señalados de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Las decisiones judiciales dejaron 12 medidas intramurales, 2 domiciliarias y el internamiento preventivo de 5 adolescentes en centros especializados para menores de edad.
Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...