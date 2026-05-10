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10 may 2026 Actualizado 20:28

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Operación Némesis dejó 19 capturados por homicidio en el Huila

La ofensiva permitió esclarecer 10 homicidios ocurridos en diferentes municipios del departamento.

Captura y judicialización de 19 personas vinculadas a diferentes hechos de homicidio. Foto Relacionada

Captura y judicialización de 19 personas vinculadas a diferentes hechos de homicidio. Foto Relacionada

Captura y judicialización de 19 personas vinculadas a diferentes hechos de homicidio. Foto Relacionada

Valentina Gasca

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En una operación adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la Gobernación del Huila y el apoyo del Ejército, fueron capturadas y judicializadas 19 personas señaladas de participar en diferentes hechos de homicidio registrados en varias zonas del departamento.

Los operativos se desarrollaron entre abril y los primeros días de mayo en municipios como Pitalito, Timaná, Algeciras, Acevedo, Suaza, Tarqui y La Plata. Como resultado, las autoridades realizaron 11 capturas por orden judicial, 5 aprehensiones de menores, 2 entregas voluntarias y 1 imputación con medida intramural.

Según las investigaciones, las acciones permitieron esclarecer 10 homicidios, de los cuales 6 ocurrieron en 2025 y 4 en lo corrido de 2026. Además, fueron impactadas estructuras criminales como las disidencias “Iván Díaz”, la Segunda Marquetalia y el grupo delincuencial “Los Gavilleros”.

Entre los capturados figuran presuntos sicarios e integrantes de estructuras criminales señalados de homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Las decisiones judiciales dejaron 12 medidas intramurales, 2 domiciliarias y el internamiento preventivo de 5 adolescentes en centros especializados para menores de edad.

Valentina Gasca

Valentina Gasca

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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