Más de 40 especies de aves fueron registradas en el Global Big Day en Neiva

Se registró el canto de más de 40 especies de aves en la plataforma Merlin. Foto Redes Sociales

Neiva

Neiva se sumó al Global Big Day 2026 con una jornada de avistamiento y registro de aves en el humedal El Curibano, donde expertos, fotógrafos, estudiantes, familias y amantes de la naturaleza participaron en esta actividad internacional de ciencia ciudadana.

Durante el recorrido, los participantes lograron registrar el canto de más de 40 especies de aves en la plataforma Merlin, herramienta que permite recopilar información sobre la presencia, comportamiento y distribución de la avifauna en los territorios.

La actividad fue liderada por la Asociación Ornitológica del Huila y contó con el acompañamiento de la CAM. Este año, el evento mundial tuvo como principal objetivo incentivar el reconocimiento y grabación de los cantos de las aves para fortalecer el conocimiento científico y las estrategias de conservación.

De acuerdo con expertos ambientales, los datos obtenidos en jornadas como el Global Big Day permiten identificar nuevas localidades de especies, ampliar registros en el departamento y entender mejor la biodiversidad del Huila, territorio que cuenta con cerca de 758 especies de aves confirmadas.