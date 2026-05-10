“Nueva EPS se inventa trámites que vulneran la vida de los ciudadanos”: SuperSalud en el Tolima

Tolima

“Lo que veo es que Nueva EPS directiva nacional está inventándose una serie de trámites, barreras de tipo administrativo y económico que están vulnerando la vida y la integridad de los ciudadanos”, fue la polémica frase que lanzó en Ibagué la delegada para los entes territoriales de la Superintendencia Nacional de Salud, Edilma Suárez.

La funcionaria esgrimió sus cuestionamientos durante una mesa técnica que se desarrolló entre el 8 y 9 de mayo en Ibagué, a la cual fueron convocados gerentes de hospitales, clínicas y secretarios de salud, para presentar una radiografía detallada de la crisis que enfrenta el departamento por el incumplimiento en los pagos de las EPS a la red hospitalaria pública y privada.

Las acusaciones de la superintendente delegada para las regiones surgieron durante el segundo día de la mesa técnica, cuando salió a relucir la difícil situación que afronta el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué por las demoras de Nueva EPS para garantizar el material de osteosíntesis. Esa demora tiene a 25 pacientes a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente.

“El año pasado esta misma contingencia se presentó en el último trimestre y logramos en ese momento 80 pacientes que tenía la Nueva EPS y el 100 % de esas facturas fue glosado (rechazado o enviado a revisión), a pesar de contar con las autorizaciones que genera Nueva EPS. Eso es lo que nos tiene en dificultad”, reveló la gerente del Federico Lleras, Martha Palacios.

Durante la audiencia, la gerente les pidió a las directivas que se comprometieran a pagar sin trabas los recursos que invertirá el Hospital para comprar los materiales de osteosíntesis que permitan operar a esos 25 pacientes. “Nos da mucho temor nuevamente que esas facturas sean glosadas. El material de esos pacientes está costando alrededor de $1.200 millones. Solo un paciente es de $40 millones”, enfatizó Palacios.

Esa fue solo una de las problemáticas que afrontan las instituciones de salud en el Tolima, que salieron a relucir en medio de la audiencia. Entre los compromisos, quedó establecido que dichos pacientes serán operados entre el 11 y 15 de mayo, bajo la promesa de Nueva EPS de no presentar “trámites, barreras de tipo administrativo y económico”.

Caracol Radio pudo establecer que son más de 20 los compromisos que fueron adquiridos durante la mesa técnica; sin embargo, la Superintendencia de Salud avanza en el compendio de los mismos para presentarlos a la opinión pública.

Dato: las EPS les deben más de 960 mil millones de pesos a la red pública y privada del Tolima, según reveló recientemente la gobernadora Adriana Magali Matiz.