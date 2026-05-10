Inician las obras por $25.000 millones del Hospital de Rioblanco, Tolima

Tolima

Tras el fallido primer intento de construir las nuevas instalaciones del Hospital María Inmaculada del municipio de Rioblanco, la gobernadora Adriana Magali Matiz anunció que las obras están a punto de iniciar, luego de cumplirse todos los procesos que exige la contratación pública en Colombia.

En su reciente visita al municipio, ubicado en el sur del Tolima, la mandataria explicó que ya se surtieron todos los trámites para la adjudicación del millonario contrato por más de $25 mil millones y el inicio de la ejecución de las obras.

“Logramos conseguir los recursos en el año 2019 para la construcción del Hospital María Inmaculada; desafortunadamente, ese presupuesto estaba desactualizado y nos tocó echar todo el proceso para atrás e iniciar desde cero. Esos estudios y diseños nos dieron más de $25.395 millones que se van a invertir en el hospital”, reveló Matiz.

La gobernadora Matiz se mostró complacida por la consecución de los recursos y por el inicio de las obras que beneficiarán, por lo menos, a los 24 mil habitantes de Rioblanco.

“Este hospital es una realidad para ustedes. Aquí, quienes vinieron a aprovecharse en campaña política para decir que el hospital no iba a hacerse en el municipio de Rioblanco, pues aquí les demostramos con hechos y realidades: un contrato ya adjudicado y una obra que ya va a iniciar para que toda la gente de Rioblanco tenga este hospital”, expresó.

Los recursos son ejecutados directamente por las directivas del hospital. Se prevé que los dineros provenientes del Sistema General de Regalías se inviertan en un área de 3.706 metros cuadrados.

En su momento, durante la administración del exgobernador Ricardo Orozco, las obras alcanzaron a iniciar e incluso una parte del hospital fue demolida por el anterior contratista. Sin embargo, tras casi dos años de incumplimientos, el nuevo gobierno de Matiz liquidó el contrato y lanzó un nuevo proceso, que ahora inicia su etapa de ejecución.