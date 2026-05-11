La Selección Colombia femenina Sub-17 de fútbol quedó eliminada del Mundial de Marruecos 2026

Selección Colombia Femenina Sub-17 perdió 1-0 frente a Venezuela en el Estadio Ameliano de Villeta, Paraguay, y quedó eliminada del Mundial Femenino Sub-17 de Marruecos 2026.

El compromiso correspondía a la Fase Final del CONMEBOL de la categoría, instancia que entregaba el último cupo directo al certamen orbital.

La única anotación del partido llegó al minuto 25 por intermedio de Andrea Carolina Suárez, quien aprovechó un rebote dentro del área tras una intervención inicial de la arquera Sofía Prieto y definió con un remate fuerte al primer palo.

El equipo colombiano, dirigido por Carlos Paniagua, intentó asumir el protagonismo desde el inicio del encuentro y manejó gran parte de la posesión del balón, especialmente durante el segundo tiempo. Sin embargo, la selección venezolana logró sostener el resultado gracias a un bloque defensivo ordenado y a la falta de efectividad de la tricolor en los metros finales.

Las opciones más claras para Colombia llegaron en el cierre del compromiso. Al minuto 85, Saileth Bonnet estuvo cerca del empate con un remate que terminó desviando la arquera venezolana, mientras que sobre el 88’, Eidy Ruiz desperdició un mano a mano enviando la pelota por encima del arco.

La derrota significó el final del sueño mundialista para una generación que había mostrado solidez durante la primera fase del torneo. Colombia cerró invicta el Grupo A con dos victorias, dos empates, siete goles a favor y apenas uno en contra, aunque no logró ubicarse entre las dos mejores selecciones de su zona.

Dentro del plantel dirigido por Carlos Paniagua destacaba una importante presencia de jugadoras vallecaucanas, varias de ellas titulares en el compromiso definitivo frente a Venezuela, reflejando nuevamente el aporte del Valle del Cauca a los procesos de formación del fútbol femenino colombiano. El once inicial estuvo conformado por Sofía Prieto, Emiliana Isaza, Sara Rojas, Izabela Cortés, Saileth Bonnet, Joy Palacios, Juanita Parga, Rihanna Cuesta, Karen Correa, Dayana Torres y Eidy Ruiz.