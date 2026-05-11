Denuncia ciudadana permitió rescate de mujer y menor retenidos en Palmira por su pareja

En el municipio de Palmira, las autoridades lograron rescatar a una mujer y a su hijo de pocos meses de nacido, quienes presuntamente permanecían retenidos en una vivienda del barrio La Alameda.

El operativo fue adelantado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación. Durante el procedimiento fue capturado un hombre señalado de mantener privada de la libertad a su compañera sentimental y al menor.

El teniente coronel Edison Aux Mora informó que la intervención se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento. De acuerdo con el reporte oficial, tanto la madre como el bebé estarían siendo víctimas de tratos crueles e inhumanos dentro de la vivienda y, además, tenían prohibido salir del lugar.

“La rápida atención de este caso y la oportuna denuncia permitieron que reaccionáramos de manera inmediata para salvaguardar la vida de la mujer y el menor”, explicó el coronel Aux Mora.

La persona capturada fue dejada a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por delitos como porte ilegal de armas, violencia intrafamiliar agravada y maltrato mediante restricción de la libertad física.

El secretario de Seguridad de Palmira, Carlos Ardilla, entregó detalles sobre las condiciones en las que vivían las víctimas y las acciones tomadas por las autoridades.

“Por medio de amenazas y atemorización se le limitaba la circulación y la libertad física a esa mujer y a su bebé. Cuando llegamos nosotros, las autoridades, se logra que pudiera tener su libre desplazamiento. Estas actividades fueron puestas en conocimiento de un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento intramural para este hombre”, dijo el secretario de Seguridad de Palmira, Carlos Ardilla.

Las autoridades también activaron la ruta de atención prioritaria y acompañamiento para la mujer y su bebé, con el propósito de garantizar su seguridad y restablecer sus derechos.

Frente a este caso, el alcalde de Palmira, Víctor Ramos, aseguró que la protección de las familias es una prioridad para la administración municipal y reiteró que no se permitirá ningún acto de violencia intrafamiliar ni hechos que vulneren la libertad de las personas.