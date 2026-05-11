Inauguración de la exposición colectiva Negro sobre Negro en la Cooperación Española de Cartagena

Este martes 12 de mayo, a las 6 de la tarde, se inaugurará la exposición colectiva “Negro sobre Negro”, en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias. La entrada es libre y gratuita al público.

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“Esta exposición busca reflexionar sobre la herencia africana en el Caribe colombiano desde el arte contemporáneo, entendiendo lo afro no como una categoría reducida al color de la piel sino como una experiencia histórica, cultural y simbólica producida por la diáspora africana y el colonialismo. Negro sobre Negro propone el arte como una herramienta de reflexión crítica, fortalecimiento de la diversidad cultural, reconocimiento de la diferencia y construcción de ciudadanía”, explica Lisetth Urquijo, curadora de la muestra.

En este espacio liderado por Plataforma Caníbal participan 15 artistas de la región: Aurea Oliveira, Chando Yances, Colectiva Madre Monte, Dayro Carrasquilla, Eliécer Salazar, Las Tejedoras de Mampuján, Luis Mendoza, Marco Barboza, María Méndez, Muriel Angulo, Nelson Fory, Oscar Leone, Shirlene Malambo/Felipe Braga, Wadith De Voz y Batámbora.

La exposición se podrá visitar de manera gratuita de lunes a domingo, en el horario de 8 de la mañana a 7 de la noche, hasta el próximo 5 de julio.

Esta colectiva hace parte del Mes de la Afrocolombianidad organizado conjuntamente entre Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias y diversas organizaciones locales como Casa Libre, Plataforma Caníbal, Muica, Otro Sur, Canal Cultura, Corporación Cultural Cabildo, Ilex Acción Jurídica, Festival Literario de la Diáspora y Casa Mangle. Durante el mes de mayo ofrecerá una nutrida programación de actividades culturales, académicas, institucionales y pedagógicas abiertas al público.