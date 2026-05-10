Conductor intentó sobornar a la Policía y terminó capturado tras huir por el monte en Bolívar

Lo que parecía un simple control de tránsito terminó convertido en un procedimiento judicial en la Troncal de Occidente, por el sector del puente, en jurisdicción de Bolívar.

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Uniformados realizaban controles preventivos a vehículos y motocicletas, solicitando antecedentes, cuando un automóvil pasó por el puesto de prevención sin detenerse y arrastrando uno de los conos de señalización debajo del carro.

“La reacción inmediata fue pensar que algo irregular llevaba el conductor, porque no atendió la señal de pare y siguió derecho”, relató uno de los policías que participó en el procedimiento.

De inmediato se inició una persecución que terminó en una estación de gasolina, antes de llegar a Turbaco, por el sector de Bonanza, en sentido Arjona–Turbaco.

Al interceptar el vehículo, los uniformados revisaron al conductor y al carro, pero no encontraron armas ni sustancias ilegales. Sin embargo, el hombre estaba en aparente estado de embriaguez y, según las autoridades, comenzó a ofrecer una gruesa suma de dinero a los policías para evitar el procedimiento judicial.

“Fresco ombe, recíbame la plata que yo no lo estoy grabando”, habría dicho el conductor al uniformado, quien le respondió: “Usted no me está grabando a mí, pero yo sí a usted”.

La conversación quedó registrada en video y sirvió como elemento probatorio para iniciar el proceso judicial por el delito de cohecho.

Las autoridades practicaron la prueba de alcoholemia, que arrojó grado 3, por lo que el vehículo fue inmovilizado y el hombre capturado.

Cuando los policías le leían los derechos como capturado, el sujeto intentó escapar corriendo hacia una zona enmontada. Tras varios minutos de búsqueda fue encontrado escondido entre la maleza, con múltiples cortaduras en el rostro provocadas por el monte.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel, Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó: “La Policía Nacional continuará realizando controles preventivos y operativos en las vías del departamento para garantizar la seguridad vial y la convivencia ciudadana. Rechazamos cualquier intento de soborno a nuestros uniformados y reiteramos que estos hechos serán puestos a disposición de la autoridad competente”.