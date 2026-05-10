Cayó ‘El Andrés’, señalado de hurtar dos celulares en el barrio La Esperanza

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturan en flagrancia a un presunto delincuente, en el norte de la ciudad.

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La Policía Nacional de Colombia, a través de las patrullas de vigilancia y la oportuna información de la comunidad, fue clave para dar captura a un presunto delincuente por el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura de ‘El Andrés’, de 18 años, se produjo por la Calle Wilfrido Castro, del barrio La Esperanza, quien minutos antes le había hurtado dos celulares a un ciudadano que transitaba por el lugar. Los elementos recuperados fueron regresados a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

En lo corrido del año se han capturado 2.563 personas por diferentes delitos, entre ellos, 400 por el delito de hurto y se han recuperado más de 176 celulares.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional de Colombia, invita a los cartageneros a seguir cooperando bajo absoluta reserva con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que atentan contra la seguridad y convivencia de la ciudadanía, marcando a la línea 123.