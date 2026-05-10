Madre, padre y policía: una historia de sacrificio y amor que inspira a la institución

A Sandry Marcela Jiménez Consuegra la vida le enseñó temprano que hay mujeres que nacen para resistir. Tiene 29 años, es patrullera de la Policía Nacional de los colombianos desde hace 4 años y 7 meses, y actualmente labora como integrante de la Policía Comunitaria de la Estación de Policía Talaigua Nuevo. Cada vez que se pone el uniforme siente el peso de dos mundos sobre los hombros: el de servirle al país y el de no fallarle jamás a su hija. Nació en Magangué, en un hogar humilde, de esos donde el arroz alcanzaba porque la mamá sabía rendirlo con amor y donde los sueños parecían demasiado grandes para una muchacha de barrio.

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En esa casa humilde también estaba Winston Ramón, su padre, un hombre acostumbrado a salir cada mañana “a buscarse el día”, como dicen en los pueblos ribereños. A veces había trabajo, otras veces no. Un día cargaba bultos, otro hacía mandados, otro ayudaba en lo que saliera. La vida nunca les regaló comodidades, pero sí les enseñó a resistir con dignidad. Sandry creció viendo a sus padres luchar contra la necesidad sin perder la ternura.

Desde niña entendió que la vida no venía fácil. Mientras otros jugaban a imaginar el futuro, ella veía a doña Mirna del Carmen Consuegra Payares levantarse cada mañana a pelearle al cansancio, a la presión alta, a la tiroides y a las cuentas pendientes. Ama de casa, guerrera silenciosa, madre de Sandry y ahora también sostén de la pequeña María Paula Angulo Jiménez, la niña de siete años que se convirtió en el motor de esta historia.

Sandry recuerda que cuando decidió entrar a la Policía hubo gente que le dijo que esa vida no era para una mujer sola. Que el uniforme exigía demasiado. Que una madre no podía con tanto. Pero ella hizo maletas y se fue a estudiar a la Escuela de Policía Rafael Reyes con el corazón estrujado y el miedo escondido detrás de una sonrisa tímida. Aprendió disciplina, defensa personal, procedimientos… pero nadie le enseñó cómo sobrevivir a la culpa de perderse un cumpleaños, una fiebre en la madrugada o un abrazo antes de dormir.

“Lo más difícil ha sido la distancia”, dice despacio, como quien todavía carga una herida abierta. Y entonces baja la mirada. Porque detrás de esa frase corta viven todos los días en los que ha tenido que hablarle a su hija por teléfono mientras la niña pregunta cuándo vuelve a casa. Viven las noches en las que María Paula se queda dormida abrazando el celular después de escuchar la voz de su mamá.

Hay turnos que duran horas eternas y procedimientos que le rompen el alma. Sandry confiesa que lo que más la golpea son los casos familiares, los problemas sociales, las historias donde quisiera hacer más de lo que la ley le permite. “Uno quisiera resolverle la vida a la gente”, dice. Pero después respira profundo y recuerda que también debe salvarse ella para seguir adelante.

Mientras Sandry desarrolla labores comunitarias, acompaña actividades sociales y atiende las necesidades de los habitantes de Talaigua Nuevo, en casa otra mujer sostiene el mundo con manos cansadas. Doña Mirna, aun con sus quebrantos de salud, es quien cuida a María Paula. La ayuda también la hermana menor de Sandry, una adolescente de apenas 16 años que ha aprendido demasiado rápido lo que significa cuidar a otros antes que a uno mismo. Entre las tres han levantado una familia donde el amor hace milagros silenciosos.

Y en medio de todo, Winston Ramón sigue apareciendo como esos padres de pueblo que no hablan mucho, pero siempre están. A veces llega sudado después de una jornada pesada y pregunta por su nieta antes de sentarse a descansar. Otras veces mira en silencio a Sandry ponerse el uniforme y salir a trabajar, quizá recordando aquella niña de Magangué que corría descalza por el patio y que hoy carga responsabilidades demasiado grandes para sus años.

A veces, cuando termina el servicio y el cansancio le dobla la espalda, Sandry se queda mirando fotos de su hija en el celular. Ahí está María Paula sonriendo con los dientes incompletos de infancia, disfrazada para el colegio o dormida en un rincón de la cama. Y entonces aparece esa punzada que ninguna academia enseña a controlar: la tristeza de no estar siempre presente.

“Ser mamá y papá al mismo tiempo ha sido el desafío más grande de mi vida”, reconoce. No lo dice para inspirar lástima. Lo dice con la serenidad de las mujeres que ya lloraron demasiado y aprendieron a secarse las lágrimas rápido porque el deber continúa. Porque mientras muchas personas descansan los domingos, ella a veces debe ponerse el chaleco, salir a trabajar y dejar el corazón guardado en casa.

Pero si algo la mantiene firme es saber que su hija la mira como ejemplo. María Paula le enseñó que el amor también puede convertirse en fuerza. Que incluso en medio del agotamiento hay razones para levantarse. “Desde que ella llegó entendí que ya no vivo solo por mí”, cuenta Sandry. Y quizá por eso nunca se permitió rendirse, aunque la vida la empujara al borde.

En los barrios donde trabaja, la gente suele verla como la patrullera amable que escucha con paciencia. Muchos no imaginan que debajo del uniforme hay una mujer que también llega a casa con miedo, con ansiedad y con ganas de abrazar a su hija hasta recuperar el tiempo perdido. Porque las mujeres policías, dice ella, no dejan de ser madres por portar un arma o una placa. Al contrario: se vuelven más sensibles al dolor ajeno.

Cuando habla del Día de las Madres, Sandry no piensa en regalos ni celebraciones lujosas. Sueña con algo más simple: sentarse junto a su hija y junto a doña Mirna en una tarde tranquila, sin afanes ni radios sonando. Comer juntas, conversar, reírse. Eso basta. Porque hay personas que aprenden a valorar los momentos pequeños cuando la vida les enseña que el tiempo es frágil.

Y quizá algún día, cuando María Paula crezca y lea esta historia, entenderá por qué su mamá faltó a algunas fechas importantes. Entenderá que cada ausencia escondía un sacrificio. Que hubo una mujer nacida en un rincón humilde de Magangué que decidió enfrentar el mundo sola para darle un mejor futuro. Y entonces comprenderá que detrás del uniforme nunca hubo una heroína perfecta. Solo una madre cansada, valiente y llena de amor, haciendo lo imposible para no dejar caer a quienes más ama.

Por: 𝐄𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨 𝐆𝐮𝐭𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞𝐳 𝐘𝐚𝐧𝐜𝐞