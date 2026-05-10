Emergencia en Mahates y Arroyohondo: más de 1.500 personas en riesgo de quedarse sin agua

El acueducto comunitario de San Joaquín se encuentra en estado crítico debido al agotamiento inminente de su pozo subterráneo, una situación que amenaza con dejar sin suministro a más de 1.500 habitantes de los corregimientos de San Joaquín (Mahates), San Francisco y Monroy (Arroyohondo).

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A pesar de que la problemática persiste desde hace más de un año, los afectados denuncian que ni las alcaldías municipales ni la Gobernación de Bolívar, han tomado medidas para evitar el desabastecimiento total.

El bajo caudal de la fuente de captación actual ha encendido las alarmas de la junta administradora del acueducto. Según los reportes técnicos, el pozo subterráneo ha perdido capacidad de forma sostenida durante los últimos meses, lo que hace urgente la exploración y construcción de una nueva fuente hídrica que garantice un mayor caudal para la zona.

La comunidad manifiesta su preocupación ante la falta de respuesta de las autoridades locales y de la Gobernación de Bolívar.

“Esta situación se ha dado a conocer formalmente a los municipios de Mahates y Arroyohondo, pero hasta el momento no hay soluciones concretas”, señalan voceros del acueducto.

Ante la precariedad del servicio, la administración del acueducto comunitario ha hecho un llamado urgente a los usuarios para realizar un uso eficiente y responsable del servicio, priorizando el consumo humano mientras se gestiona una solución definitiva que evite una crisis sanitaria en los tres corregimientos afectados.