Policía de Bolívar sorprende a madres en las vías con flores y mensajes de prevención vial

En medio del constante tránsito vehicular sobre la vía Sincelejo–Calamar, a la altura del kilómetro 132+600, jurisdicción del municipio de Calamar, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar realizaron una jornada especial para homenajear a las madres bolivarenses en su día.

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Durante la actividad, las conductoras y pasajeras recibieron flores, globos en forma de corazón y mensajes de prevención vial, en una iniciativa que buscó promover la seguridad en las carreteras y fortalecer los lazos de cercanía entre la Policía y la comunidad.

Los uniformados aprovecharon cada entrega para invitar a los actores viales a conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y evitar conductas que puedan poner en riesgo la vida durante la celebración del Día de las Madres.

“El mejor regalo para una madre siempre será llegar sanos y salvos a casa. Por eso seguimos trabajando con campañas preventivas y de sensibilización en las vías del departamento”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La actividad estuvo acompañada de recomendaciones sobre el uso del casco, el respeto por los límites de velocidad y la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol.