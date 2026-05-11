España evacúa en un solo vuelo a los 22 últimos pasajeros del crucero con brote de hantavirus
El vuelo partirá antes de las 19H00, hora a la que el Hondius zarpará a Países Bajos, el país de su pabellón.
El último grupo que será evacuado del crucero Hondius, este lunes, tras sufrir el brote de hantavirus, estará constituido por 22 personas que viajarán en un único vuelo, y no dos, a Países Bajos, anunció la ministra de Sanidad española, Mónica García.
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“Finalmente, va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que van en el vuelo australiano”, dijo García a la prensa en el puerto español de Granadilla de Abona, en las islas Canarias, donde se ha llevado a cabo la operación el domingo y el lunes.
El vuelo partirá antes de las 19H00 (18H00 GMT), hora a la que el Hondius zarpará a Países Bajos, el país de su pabellón.