España evacúa en un solo vuelo a los 22 últimos pasajeros del crucero con brote de hantavirus / JORGE GUERRERO

El último grupo que será evacuado del crucero Hondius, este lunes, tras sufrir el brote de hantavirus, estará constituido por 22 personas que viajarán en un único vuelo, y no dos, a Países Bajos, anunció la ministra de Sanidad española, Mónica García.

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“Finalmente, va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que van en el vuelo australiano”, dijo García a la prensa en el puerto español de Granadilla de Abona, en las islas Canarias, donde se ha llevado a cabo la operación el domingo y el lunes.

El vuelo partirá antes de las 19H00 (18H00 GMT), hora a la que el Hondius zarpará a Países Bajos, el país de su pabellón.