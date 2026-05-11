Encapuchado capturado y dejado en libertad por vandalismo al MIO es estudiante de Univalle

Dejan en libertad a encapuchado capturado por vandalismo contra estaciones del MIO en Cali

Como Samuel Arango, de 21 años, fue identificado el joven encapuchado que fue capturado y posteriormente dejado en libertad tras ser señalado de participar en los ataques vandálicos contra estaciones del MIO durante la marcha de antorchas realizada el pasado 8 de abril en Cali.

Según las autoridades, el joven es estudiante activo del programa de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle.

La captura se realizó en el barrio Panamericano, donde las autoridades adelantaron un allanamiento en el que incautaron prendas de vestir que, al parecer, habrían sido utilizadas durante los hechos vandálicos. En el operativo también fueron decomisados celulares, un computador, una cámara y una motocicleta, entre otros elementos.

El joven quedó en libertad por decisión de un juez. De acuerdo con información preliminar, la determinación judicial estaría relacionada con que no representaría un peligro para la sociedad y por su condición de estudiante universitario.

Sin embargo, Samuel Arango continuará vinculado a la investigación por los delitos de daño en bien ajeno y perturbación del servicio de transporte público, colectivo u oficial. Además, deberá presentarse periódicamente ante las autoridades mientras avanza el proceso judicial.