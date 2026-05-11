Cemento País duplicará su producción con la instalación de dos nuevas empacadoras italianas

Cemento País inició una inversión estratégica para consolidar su evolución en el mercado mediante la instalación de dos nuevas empacadoras de fabricación italiana, referentes globales en eficiencia y precisión.

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Cada unidad posee una capacidad de 1.200 sacos por hora, lo que representa un incremento neto de 2.400 sacos por hora en la capacidad instalada de la compañía. Este salto tecnológico conlleva una optimización del 60 % en la eficiencia de los procesos de despacho, garantizando una respuesta ágil ante la creciente demanda regional, que según el DANE creció un 8 % al cierre de 2025.

Actualmente, el proyecto avanza en la fase de cimentación y bases estructurales, con una fecha de puesta en marcha proyectada para finales de octubre de 2026. “Esta expansión no solo moderniza nuestra infraestructura con tecnología de punta, sino que fortalece el vínculo de confianza con nuestros clientes al asegurar el suministro oportuno”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, Gerente Comercial de Cemento País.

Con esta apuesta, la organización ratifica su liderazgo y visión de futuro en la industria, enfocándose en la excelencia operativa y la satisfacción de sus grupos de interés.