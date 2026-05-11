Aerolínea World2Fly conectará de forma directa a Cartagena con Madrid desde julio de 2026

La aerolínea española World2Fly comenzará a operar vuelos sin escalas entre Cartagena y Madrid a partir del próximo 3 de julio de 2026, una noticia que toma mayor relevancia tras la salida de la empresa Plus Ultra, la cual, prestaba servicios entre las dos capitales.

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La nueva operación cubrirá el trayecto Madrid-Cartagena-Madrid con una frecuencia semanal, programada inicialmente para los viernes. De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, los vuelos serán operados en aeronaves Airbus A350, con capacidad para más de 400 pasajeros y servicio en clases Business y Economy.

Datos sobre World2Fly

Fundada en 2020 y perteneciente al grupo turístico español World2Meet, división de viajes de Iberostar, la compañía ha venido consolidando su presencia en América Latina. Actualmente opera vuelos hacia Cali, por lo que Cartagena se convertirá en su segundo destino en territorio colombiano.

La apertura de esta ruta es vista como un paso clave para el fortalecimiento del turismo internacional de Cartagena, al facilitar el acceso de visitantes europeos sin necesidad de escalas y reforzar el posicionamiento de la ciudad como uno de los principales destinos del Caribe colombiano.

Además, se espera que la conexión impulse el intercambio comercial y turístico entre Colombia y España durante la temporada alta de mitad de año.