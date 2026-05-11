Alcaldía de Cartagena monitorea eventos de salud pública: no hay alerta por Hantavirus en Colombia

No hay alerta por Hantavirus en Colombia. // Alcaldía de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, mantiene activo el monitoreo y la vigilancia epidemiológica frente a eventos respiratorios inusuales. Esto, tras el comunicado oficial emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, que informa que actualmente no se han confirmado casos de hantavirus en Colombia.

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Las autoridades nacionales mantienen vigilancia epidemiológica activa frente al evento internacional reportado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, relacionado con algunos casos compatibles con hantavirus en pasajeros de un crucero internacional. Es importante resaltar, a la fecha no existe alerta sanitaria por presencia de hantavirus en el país.

El hantavirus es un grupo de virus zoonóticos transmitidos principalmente por la inhalación de partículas contaminadas provenientes de excretas de roedores infectados. Aunque es una enfermedad poco frecuente, requiere vigilancia y acciones preventivas permanentes.

El director del Dadis, Rafael Navarro España, hizo un llamado a lo no desinformación: “Es importante que la comunidad no entre en pánico y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. La información que circula en redes sociales debe ser verificada para no generar alarma innecesaria en la población”.

De igual manera Navarro señaló: “Desde el Dadis, en articulación con el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, las IPS y nuestra red de vigilancia en salud pública, mantenemos activas las acciones de monitoreo epidemiológico, seguimiento de alertas, fortalecimiento de la notificación inmediata y vigilancia de eventos respiratorios inusitados”.

A través del ente territorial se invita a seguir las siguientes recomendaciones.