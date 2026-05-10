Trump califica “totalmente inaceptable” respuesta de Irán a plan de paz, ¿qué propone Teherán?

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

¿Qué propone Irán?

Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye cuatro elementos clave:

El levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica.

El fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes.

Irán tendrá el manejo absoluto del estrecho de Ormuz.

Establecer un alto al fuego en Líbano.

Según fuentes diplomáticas consultadas por la agencia iraní, el aspecto de las sanciones es el principal pues se exige que las sanciones no solo deben levantarse a Irán sino también a los activos extranjeros iraníes que también están en mira de la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

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A su vez se indica que el control del Estrecho de Ormuz estaría acompañado de algunos “compromisos” por parte de Estados Unidos. Estos compromisos no se detallan.

Pakistán, el mediador

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE.UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles.

Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE.UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido.

¿Se acaba la tregua?

No es seguro. Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

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Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en el que afirmó que Teherán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país.

Trump insistió en una entrevista que Irán ha sido “derrotado” pero “eso no significa que estén acabados”, y amenazó con atacar más “objetivos”