Clase dirigente del Tolima le encomendó nueve proyectos a la nueva bancada parlamentaria

Tolima

Los sectores académicos, empresariales y políticos del Tolima le presentaron a la nueva bancada parlamentaria los proyectos que deberán gestionar ante el próximo Gobierno nacional, los cuales deberían ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las iniciativas surgieron en medio de la segunda Junta Directiva del año y la Primera Plenaria del Comité Universidad–Empresa–Estado del Tolima (CUEE), que se realizaron en las instalaciones del Centro de Eventos de la Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima, en El Espinal.

De acuerdo con Andrés Sierra, presidente del CUEE, estos espacios buscan fortalecer la articulación entre la academia, el sector empresarial y el Estado alrededor de las principales apuestas estratégicas para el desarrollo regional.

“La idea es que el Tolima sea protagonista en el próximo Plan Nacional de Desarrollo y, sobre todo, que si tenemos que traer recursos del Gobierno nacional para los proyectos, nuestros congresistas estén prestos, independientemente de su tendencia política, para que podamos obtener esos recursos para el departamento. Los congresistas también necesitan que desde la academia y la empresa mostremos técnicamente cuáles son esas necesidades puntuales”, explicó Sierra.

Al final del encuentro en El Espinal, al que asistió buena parte de los senadores y representantes electos por el Tolima, se decidió priorizar los siguientes proyectos para el departamento:

Corredor Logístico, Agroindustrial y Turístico del Tolima (CLATT)

Aeropuertos de Flandes y Perales de Ibagué

Corredor férreo Buenaventura – La Dorada, que pasaría por municipios del Tolima

Doble calzada Ibagué – Cajamarca

Unidad Funcional 2 – tercer carril Bogotá–Girardot

Programa Logístico Nacional, con el Tolima como protagonista

Centro de Eventos y Congresos Ibagué Región

Plataforma Logística Agroalimentaria o Central de Abasto de Ibagué

Agencia de Promoción e Inversión del Tolima

Estos proyectos fueron presentados como iniciativas prioritarias para fortalecer la competitividad, la conectividad, la atracción de inversión y el crecimiento económico del departamento, buscando consolidar una agenda regional conjunta que permita avanzar en su gestión y desarrollo.