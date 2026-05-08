Qatar y EE.UU. activan diálogo por Irán y tensión energética en Oriente Medio

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, sostuvo este viernes una reunión clave en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance, en medio del aumento de tensiones con Irán y de la preocupación internacional por el impacto del conflicto en el mercado energético global.

El encuentro se da mientras persiste la incertidumbre sobre la seguridad en el estrecho de Ormuz, corredor estratégico por donde transita buena parte del petróleo y gas natural licuado del mundo. Qatar, uno de los mayores exportadores globales de GNL y actor central en las negociaciones regionales, busca reforzar su papel de mediador entre Washington y Teherán.

La visita del jefe de Gobierno catarí también refleja el intento de Estados Unidos por consolidar alianzas estratégicas en Oriente Medio frente al deterioro del panorama regional y el temor de nuevos choques entre Irán y sus adversarios.

La reunión se produce en un contexto de creciente atención internacional sobre Oriente Medio, debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán y sus posibles efectos en la seguridad regional y en los mercados energéticos globales.