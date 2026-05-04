Denuncian “esclavitud sexual”, de menores por parte de grupos armados ilegales en Buenaventura

De acuerdo con el Centro de Monitoreo del sistema SALVIA, de los 10.733 casos registrados en el ámbito nacional, el Valle del Cauca concentra 859 casos (8%), mientras que Buenaventura reporta 16 casos (1,9%), asociados principalmente a violencias físicas y psicológicas.

En el marco del encuentro “Mujeres constructoras de paz: la fuerza del PAN1325”, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad a través del Viceministerio de las Mujeres, en articulación con la Consejería Comisionada de Paz, más de 200 lideresas de zonas urbanas y rurales de Buenaventura, pertenecientes a organizaciones sociales, procesos comunitarios y pueblos étnicos, se reunieron para fortalecer su participación en la construcción de paz y avanzar en acciones concretas para la eliminación de las violencias basadas en género.

Este encuentro es resultado de un proceso sostenido de trabajo territorial que se viene desarrollando en el Distrito de Buenaventura en cumplimiento de compromisos con las mujeres en el marco del Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana de Buenaventura y de la implementación del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325.

Como hito central, se logró la firma del Acuerdo para la eliminación de las violencias contra mujeres, niñas y adolescentes, construido desde las voces y experiencias de las mujeres del territorio.

Medidas

El cese de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas; La prohibición del reclutamiento, la trata y la explotación sexual; La eliminación de fronteras invisibles que restringen la movilidad, La creación de rutas seguras de denuncia, atención y acceso a la justicia; La protección integral a lideresas y defensoras y la inversión en oportunidades educativas, culturales y económicas.

El acuerdo contempla además la creación de un Mecanismo de Verificación con Enfoque de Género, con participación de lideresas, instituciones y acompañamiento internacional, que permitirá hacer seguimiento a su implementación.