EN VIVO 🔴 Llegada y desembarco del crucero con brote de hantavirus en España: novedades y noticias

Este domingo llegó a Islas Canarias el primer avión con personas evacuadas del crucero MV Hondius, que fue afectado por un brote de hantavirus, a la base militar de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, España.

Le puede interesar: Hantavirus: Bogotá mantiene estricto seguimiento epidemiológico ante panorama internacional

Tras su llegada, los 14 españoles que viajaban en el crucero llegaron al Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid, donde iniciarán las pruebas médicas para determinar su estado de salud.

Vea todas las noticias y novedades del brote de hantavirus en crucero a continuación:

Hay nuevos mensajes Comienzan a desembarcar pasajeros del crucero afectado por hantavirus Los cerca de 150 ocupantes del crucero Hondius, que sufrió un brote de hantavirus, comenzaron a ser desembarcados este domingo, horas después de su llegada al puerto de Granadilla, en la isla española de Tenerife, en el inicio de la operación de evacuación a sus países. El primer grupo de viajeros descendió de la embarcación, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros, y fue llevado hasta el pequeño puerto en una lancha. Felipe Lara Hantavirus: ¿qué pasará cuando el MV Hondius llegue a Tenerife? El crucero MV Hondius, en el que se declaró un brote de hantavirus, llegará a la isla canaria de Tenerife, en España, donde se ultiman los detalles para la recepción digna y segura de sus ocupantes, 151 personas de 23 países, según el último balance de las autoridades españolas. Felipe Lara

¿Qué es el hantavirus?

La OMS explica que se trata de un virus zoonótico, que pertenecen a la familia Hantaviridae, dentro del orden Bunyavirales, que es transmitido por roedores hacia los humanos, aunque detalla que estos contagios no suelen ser comunes.

Aseguran que en caso de infección puede provocar en las personas enfermedades graves e incluso la muerte, pues tiene una rápida progresión que afecta a los pulmones y al corazón. Incluso, genera una fiebre hemorrágica que daña riñones y vasos sanguíneos.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los síntomas de esta enfermedad en seres humanos inician entre la primera y la octava semana de la exposición:

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Problemas gastrointestinales

Dolor abdominal, náuseas o vómito

Síntomas de alerta del hantavirus:

Síndrome cardiopulmonar porcino: la enfermedad puede progresar y causar tos, problemas al respirar y acumulación de líquido en pulmones.

la enfermedad puede progresar y causar tos, problemas al respirar y acumulación de líquido en pulmones. Fiebre hemorrágica: en etapas avanzadas puede causar presión arterial baja, trastornos hemorrágicos e insuficiencia renal.