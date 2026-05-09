Yamil Arana entrega 300 toneladas de cemento para obras comunitarias en el departamento de Bolívar

Una gran apuesta que el gobernador Yamil Arana Padauí denominó ‘Cemento Social’ se encuentra en marcha en Bolívar, dentro de la cual se entregarán más de 300 toneladas de cemento en distintos municipios del departamento.

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Esta iniciativa busca fortalecer las obras comunitarias, mejorar la infraestructura local y promover la participación ciudadana en la transformación de sus territorios.

Distribución del cemento por municipios

El plan de entregas prioriza zonas urbanas y rurales, impactando directamente a comunidades con necesidades en infraestructura básica, como El Peñón, uno de los municipios que se priorizó para impulsar el cierre de brechas sociales.

Algunas otras comunidades que están recibiendo el cemento son:

* San José del Playón (María La Baja): 45.900 kg

* Henequén (Magangué): 6.800 kg

* Cicuco: 8.500 kg

* Puerto Nariño (Magangué): 2.125 kg

* Madrid (Magangué): 25.500 kg

* Regidor: 35.000 kg

* Conchitas (Pinillos): 18.000 kg

* Morales: 70.000 kg

* Barrio Nelson Mandela (Cartagena): 15.300 kg

* Santa Rosa del Sur: 55.000 kg

Una apuesta por el desarrollo desde las comunidades

El gobernador Yamil Arana ha reiterado que este programa no solo representa una inversión en materiales, sino una visión de desarrollo incluyente:

“El cemento social es una herramienta para que las comunidades construyan su propio progreso. Estamos llevando soluciones concretas a los territorios, fortaleciendo la infraestructura y generando oportunidades desde lo local”.

Las entregas se realizarán mediante una logística estructurada que incluye transporte especializado y rutas definidas, garantizando eficiencia y cobertura en todo el departamento.

Con esta intervención, la Gobernación de Bolívar proyecta mejoramiento de vías comunitarias, adecuación de espacios públicos, fortalecimiento de infraestructura social y generación de empleo local.