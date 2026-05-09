Valioso triunfo de Real Cartagena ante Unión Magdalena: los heroicos son líderes

Real Cartagena consiguió una valiosa victoria 2-1 frente a Unión Magdalena en el estadio Jaime Morón León, en compromiso correspondiente a la tercera fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay I-2026.

El conjunto auriverde remontó el marcador con anotaciones de Juan David Rodríguez y Mauro Manotas, resultado que lo deja como líder parcial de su zona.

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El técnico Álvaro Hernández apostó por mantener el mismo once inicialista que venía de superar a Bogotá FC en la jornada anterior, una decisión que terminó dándole resultado al cuadro cartagenero.

Unión Magdalena sorprendió al abrir el marcador. Tras una presión alta sobre la salida de Real Cartagena, Mera filtró un balón al espacio para Lerma, quien envió un centro rasante que Andrés Carreño aprovechó para definir sin oposición y poner el 0-1.

La reacción auriverde no tardó en llegar. Al minuto 23, luego de una jugada colectiva bien elaborada, Alemán levantó un centro al área, Montero peinó el balón para Herrera, y este envió un servicio preciso que encontró a Juan David Rodríguez, quien de cabeza decretó el empate.

La remontada se concretó poco después gracias a una acción rápida: Herrera ejecutó un saque lateral, Escobar centró desde la izquierda, Alemán controló y asistió a Mauro Manotas, quien remató con potencia para marcar el 2-1 y desatar la celebración de la afición cartagenera.

Con este triunfo, el equipo heroico llegó a siete puntos y se instaló en la cima del grupo B, sacándole tres unidades de ventaja a Unión Magdalena.

En la próxima jornada, Real Cartagena volverá a medirse al conjunto samario, esta vez en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, en un duelo clave para sus aspiraciones de acercarse a la gran final del torneo.