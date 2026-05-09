Implantes dentales en 72 horas: la técnica que está cambiando la vida de muchos pacientes

El odontólogo Andrés Romero habló con A Vivir Que Son Dos Días sobre los mitos que existen alrededor de los implantes dentales y cómo nuevas técnicas están transformando la vida de pacientes que antes no podían acceder a este tipo de tratamientos. Uno de esos casos de éxito es el de Elena Agudelo, quien hoy asegura sentirse feliz de volver a sonreír gracias a un procedimiento menos invasivo y con una recuperación mucho más rápida.

Durante la entrevista, el especialista explicó que muchos de los pacientes que llegan a su consulta son personas que, médicamente, no pueden someterse a un tratamiento tradicional de implantología. En los procedimientos convencionales, el proceso puede tardar entre 12 y 18 meses antes de instalar el implante dental. Sin embargo, con las herramientas y técnicas que utiliza el doctor Andrés Romero, el tratamiento puede completarse en un plazo máximo de 72 horas.

Andrés Romero menciona que por el mes de las madres se realizará un gran descuento. Debido a que una gran cantidad de sus pacientes son mamás, durante el mes de mayo tendrán un 20% de descuento en el valor total del tratamiento, además, el núcleo familiar del paciente también podrá obtener ese beneficio.