Concejo de Cartagena cierra sesiones con adición de 80 mil millones de pesos al presupuesto local

Con la aprobación en segundo debate del Proyecto de Acuerdo 107, el Concejo Distrital de Cartagena puso fin a su primer periodo de sesiones ordinarias de 2026. La jornada de clausura estuvo marcada por la incorporación de más de 80.638 millones de pesos al presupuesto distrital, recursos que estarán destinados a fortalecer tanto las inversiones sociales como el funcionamiento administrativo de la ciudad durante el presente año.

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Durante el cierre, el presidente de la corporación, Fernando Piña, entregó un balance de estos dos meses de gestión, resaltando que el trabajo se centró en convertir las necesidades urgentes de la ciudadanía en decisiones administrativas concretas. Entre los logros más significativos del periodo destacan la creación de la tarifa diferencial de Transcaribe para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como el blindaje institucional a las Fiestas de Independencia del 11 de noviembre, ahora reconocidas como patrimonio cultural inmaterial del Distrito.

Control político y crisis de servicios

La jornada no fue ajena a la realidad que viven los barrios. Previo a la clausura, el concejal Emmanuel Vergara llevó a la plenaria la voz de protesta de sectores como Ciudadela 2000, donde la falta de agua potable ha generado bloqueos y malestar. El cabildante denunció que, pese a los anuncios operativos, las quejas por baja presión y suspensiones del suministro son constantes, exigiendo soluciones reales para las comunidades afectadas por la actual contingencia de Aguas de Cartagena.

Este debate se sumó a las jornadas de control político que, según la Mesa Directiva, abordaron temas críticos como la inseguridad, la recuperación del espacio público, el sistema de aseo y la rehabilitación de parques y plazas en las tres localidades de la ciudad.

Seguimiento a obras estratégicas

El Concejo también reportó avances en la vigilancia de proyectos de infraestructura que son clave para la movilidad y el deporte en Cartagena. En este periodo se realizó un seguimiento riguroso al estado del Complejo Deportivo de Chambacú y a la construcción del puente del barrio Las Palmeras, buscando garantizar que los cronogramas de obra se cumplan y los recursos se ejecuten con transparencia.

Fernando Piña concluyó asegurando que, aunque las sesiones ordinarias culminan, la corporación mantendrá su actividad desde las distintas comisiones permanentes. Con la aprobación de un paquete de siete proyectos de acuerdo estratégicos, el Concejo asegura haber dejado una hoja de ruta clara para el bienestar animal, la cultura y la estabilidad financiera del Distrito en lo que resta del primer semestre.