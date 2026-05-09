Colombiana hace parte del equipo australiano del exigente mundo del OCR

El OCR, sigla de Obstacle Course Racing, es una disciplina que combina carreras, fuerza física y resistencia mental a través de circuitos con barro, agua y distintos obstáculos. Aunque en Colombia todavía es un deporte poco conocido, en los últimos años ha venido creciendo en regiones como el Eje Cafetero, la Costa Caribe y Cundinamarca, consolidando comunidades y competencias nacionales alrededor de esta práctica.

En A Vivir Que Son Dos Días, Magaly Wilches contó que llegó a Australia buscando mejores oportunidades de vida, pero sin abandonar el deporte que descubrió y practicó durante años en Colombia. “Conocí realmente qué es ser fuerte y capaz cuando conocí el OCR”, afirmó, al explicar cómo esta disciplina transformó su vida.

Según la atleta, el OCR exige mucho más. Es fuerza mental y física al mismo tiempo, ya que en las competencias los deportistas deben poner a prueba la resistencia del cuerpo y de la mente.

“Maga”, como se hace llamar, también destacó el nivel competitivo de los atletas colombianos dentro de este deporte. Aunque Europa lidera actualmente la disciplina, Colombia cuenta con deportistas de gran nivel que aún no tienen suficiente visibilidad.

Su llegada al equipo australiano ocurrió luego de destacarse en competencias locales y comenzar a subir al podio, situación que llamó la atención de entrenadores y organizadores. Sin embargo, reconoció que representar otra bandera no fue una decisión sencilla. “Lloré el día que nos tocó quitarnos la bandera, pero seguimos siendo colombianos”, relató.

Además de compartir su experiencia, la deportista hizo un llamado a apoyar a los atletas colombianos, especialmente desde redes sociales, donde muchos buscan visibilidad y recursos para financiar sus competencias.