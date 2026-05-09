“Cartas a mamá”, una obra que reflexiona sobre la independencia y las relaciones familiares

En una conversación con A Vivir Que Son Dos Días, la actriz Tatiana Rentería, protagonista de esta obra, habló sobre esta puesta en escena que ha logrado conectar con el público al retratar situaciones familiares que muchas personas han vivido con sus madres o con quienes han cumplido ese rol en sus vidas.

La historia refleja las diferentes etapas de la relación entre una madre y su hijo, especialmente cuando llega el momento de independizarse y tomar caminos separados. A través de la obra se muestran las emociones, discusiones y circunstancias que muchas veces acompañan esa decisión y cómo, en algunos casos, las relaciones familiares terminan afectadas en medio de ese proceso.

Para Tatiana Rentería, uno de los mensajes más importantes de la obra es aprender a soltar. La actriz asegura que dejar ir puede convertirse en uno de los momentos más difíciles para una madre, especialmente después de años de enseñanzas, cuidados y acompañamiento. Además, destaca que la puesta en escena no solo habla del entorno familiar, sino también de las distintas etapas de la vida y de lo complejo que puede ser cerrar ciclos.

Actualmente, las funciones se realizan en el Teatro Nacional y varias fechas ya se encuentran agotadas debido a la gran acogida del público. Por esta razón, a partir del 16 de mayo los sábados contarán con doble función. La actriz extendió la invitación para que las familias aprovechen el mes de la madre y disfruten de esta experiencia teatral.