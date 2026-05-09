Capturado hombre que transportaba un mono aullador rojo para venderlo ilegalmente en Magangué

Un operativo de control vial en el departamento de Bolívar terminó en el rescate de un ejemplar de mono aullador rojo y la captura de un hombre de 30 años implicado en el tráfico de fauna silvestre. El procedimiento se llevó a cabo en el kilómetro 55 de la vía que conduce de El Bongo hacia Magangué, donde uniformados de la Seccional de Tránsito interceptaron una motocicleta en la que el animal era transportado ilegalmente.

El primate, que ha sido llamado “Caramelo” por los agentes, viajaba como pasajero en condiciones de vulnerabilidad. Tras la inspección, las autoridades confirmaron que el sujeto que lo custodiaba no poseía ningún permiso de las autoridades ambientales y que, según las investigaciones, el animal tenía como destino final el mercado negro en el municipio de Magangué.

Acción judicial y protección ambiental

El transportador fue capturado de inmediato por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el mono aullador fue entregado a la autoridad ambiental competente para recibir valoración médica especializada, debido a que este tipo de especies suelen presentar cuadros de estrés y desnutrición severa tras ser extraídos de su hábitat.

La Policía Nacional advirtió sobre la importancia biológica de estos primates en el Caribe colombiano, señalando que son piezas clave para la regeneración de los bosques. Sin embargo, su población sigue bajo amenaza debido a la persistencia de redes criminales que los comercializan como mascotas exóticas.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó que estos controles operativos son fundamentales para frenar el desangre de la biodiversidad regional. El oficial recordó que la fauna silvestre no debe ser objeto de venta y pidió a la comunidad denunciar a través de la línea 123 cualquier intento de movilización de estas especies por las carreteras del departamento.

Actualmente, “Caramelo” se encuentra en un proceso de observación técnica para determinar si puede ser rehabilitado y devuelto a la selva, en un esfuerzo por resarcir el daño causado por su captura ilegal.