Calle de la Media Luna en Cartagena fue abierta tras obras de remodelación

Llegó el día esperado para Getsemaní y para toda Cartagena. Luego de un par de meses de intervención y transformación integral, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz entregó oficialmente al uso ciudadano la renovada calle de la Media Luna, una de las arterias viales más emblemáticas y representativas del Centro Histórico.

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Como parte del proceso de recuperación integral de lugares históricos de Cartagena, los cuales enmarcan la esencia que alguna vez los posicionó como puntos de encuentro y arraigo de generaciones, el alcalde Dumek Turbay reabrió, la emblemática calle de la Media Luna, epicentro cultural de Getsemaní.

La tradicional calle, reseñada en la historia cartagenera como el corredor estratégico de entrada y salida de la ciudad —por tierra firme— además de su inherente connotación cultural para el barrio Getsemaní, se suma así a un circuito de espacios revitalizados del que también hacen parte el Parque del Reloj Floral, el Parque Centenario y el llamado Corredor Histórico del Parque de la Marina, dentro de un mismo perímetro ubicado a menos de 20 minutos de distancia.

La apertura oficial se realizó durante un recorrido encabezado por el mandatario distrital, quien destacó el impacto patrimonial, urbanístico y de movilidad que tendrá esta obra para residentes, comerciantes, turistas y conductores que diariamente circulan por este importante sector.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en medio del acto oficial de reapertura, que contó con la presencia de la comunidad de Getsemaní como invitada de honor, se refirió a la importancia de una zona que, más allá de 300 metros lineales que la integran, se constituye en un símbolo de la dignidad y lucha getsemanicense.

“La Media Luna ahora es más que una calle. Atrás quedaron sus días de oscuridad, desorden, abandono y situaciones que no merece presenciar un barrio histórico y heroico como Getsemaní. Hoy estamos entregándole a Cartagena una Media Luna completamente renovada, hermosa, moderna y digna de este Centro Histórico”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Y destacó: “Nunca había estado como está ahora. Aquí no solo recuperamos una vía: recuperamos un entorno emblemático de Getsemaní y mejoramos la movilidad para miles de personas que pasan diariamente por este sector”.

Infraestructura, patrimonio y dignidad

Enmarcada en el programa Vías para la Felicidad, liderado por la Secretaría de Infraestructura, la restauración de la emblemática calle incluyó 300 metros lineales intervenidos, ejecutados en concreto con acabado en tono terracota, como una solución que no solo mejora la durabilidad de la vía, sino que armoniza con el valor patrimonial del sector y lo que representa para los getsemanicenses. La emblemática calle consta de dos carriles de 3.5 metros de ancho, cada uno, además de 600 metros de andenes y bordillos.

El secretario de Infraestructura del Distrito, Wílmer Iriarte Restrepo, explicó que también se incluyó la instalación de bordillos prefabricados, además de la construcción de andenes en acabado tipo ginger color amarillo.

El Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, destinó una inversión de $4.600 millones y, durante la ejecución de la obra, se generaron más de 50 empleos, en sintonía con el enfoque social que prioriza mano de obra local en la transformación de la ciudad.

Connotación histórica: entrada obligatoria y hasta un puente elevadizo que definía el ingreso por tierra firme

En palabras de Moisés Álvarez, historiador y director del Museo Histórico de Cartagena, más allá de una vía, la calle de la Media Luna representa el inicio de la primera expansión de lo que había sido la ciudad hasta entonces, a finales del siglo XVI, del hoy llamado Centro, y que significó la prolongación hacia Getsemaní y San Diego.

“Cuando se inicia el proceso de fortificaciones, es decir, de cerrar con murallas todo lo que había crecido la ciudad, el último tramo para cerrar fue al final de esta calle, donde se construyó la puerta de tierra de la Media Luna. Esa fue una obra de fortificación de las más avanzadas y, además, formidables hechas por España en América. Fueron tres medios baluartes que se colocaron de forma arqueada y de ahí toma su nombre esa parte de la fortificación”, resala Álvarez.

Dicho punto, entonces, era el único paso por donde se entraba y se salía a tierra firme y luego, con base en ese nombre de la puerta, surgió el de la Calle de la Media Luna. Se constituyó así la vía-arteria que comunicaba a Getsemaní con el Centro Histórico y con el resto de la ciudad.

“La puerta de la Media Luna, además, tenía un puente elevadizo y artillado. Es decir, con cañones, y este se levantaba todos los días a las 8:00 de la noche y se volvía a tirar a las 5:00 de la mañana. De tal manera que, la ciudad quedaba incomunicada”, añade Álvarez.

Explica el historiador que en la calle de la Media Luna y la Calle Larga se alojaban los grandes comerciantes que no estaban inscritos en el comercio regular del Centro.

“Eran otros comerciantes, prominentes de la ciudad, y se alojaban en lo que ha sido un sitio eminentemente comercial desde sus inicios. Y, sobre todo, con su expansión en el siglo XVII”, explica.

Y, sobre la relevancia de la Media Luna para la ciudad, Álvarez destaca que siempre estará vigente: “Aquí nacen, crecen y germinan muchos de los rasgos de nuestra cultura popular. Y, aparte de eso, fue en Getsemaní donde se fraguó el movimiento popular que hizo posible el acta de independencia de 1811. Getsemaní es una pieza irremplazable de la cultura popular cartagenera y, por supuesto, revitalizar un espacio como este hace parte de esa misma esencia”, concluye Álvarez.

Sigue la glorieta

El mandatario también confirmó que la transformación continua con la construcción de una nueva glorieta o rotonda en el punto donde converge el separador proveniente del puente Heredia y el sector El Pedregal de Getsemaní, una solución vial que ya se encuentra en marcha y que próximamente también será habilitada al servicio ciudadano.

Esta solución, construida de manera articulada entre la Secretaría de Infraestructura y el DATT, permitirá reorganizar los flujos vehiculares y facilitar conexiones más ágiles en múltiples direcciones.

“Escuchamos a la ciudadanía y tomamos la decisión de avanzar con esta glorieta para organizar mejor el tráfico y permitir conexiones mucho más ágiles hacia India Catalina, Getsemaní, Manga, El Cabrero, Pie de la Popa y otros sectores. Esta solución evitará recorridos innecesarios y ayudará muchísimo a descongestionar esta zona de la ciudad”, añadió el alcalde.

La recuperación de la calle de la Media Luna representa mucho más que una obra de pavimento. Es una intervención que dignifica el entorno, fortalece la movilidad, mejora la experiencia turística y devuelve valor a una zona de alto valor cultural y comercial.

Con esta entrega, la Alcaldía Mayor de Cartagena sigue consolidando una transformación visible en distintos sectores de la ciudad, demostrando que las obras avanzan, se terminan y se ponen al servicio de la gente.