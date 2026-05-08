Suspensión de vuelos de Satena mantiene aislado al Catatumbo

Norte de Santander.

La suspensión de los vuelos de la aerolínea Satena entre Tibú y Cúcuta mantiene confinadas a cientos de personas en la región del Catatumbo, situación que generó un fuerte pronunciamiento por parte de las comunidades, trabajadores y autoridades municipales que exigen el restablecimiento inmediato del servicio.

A través de un comunicado público, ciudadanos del municipio rechazaron la cancelación de las operaciones aéreas que, aseguran, se convirtió en la única alternativa rápida y segura de movilidad en medio de las dificultades de orden público que enfrenta el Catatumbo.

“Hoy son cientos de madres, padres, hijos, trabajadores, estudiantes, pacientes y familias enteras las que permanecen atrapadas en Tibú sin poder reencontrarse con sus seres queridos, atender compromisos laborales, citas médicas y obligaciones académicas”, señala el pronunciamiento conocido en las últimas horas.

Las comunidades manifestaron que la suspensión de los vuelos profundiza el aislamiento histórico del municipio y pidieron garantías permanentes para la conectividad aérea, así como información clara frente a cualquier modificación del servicio.

Sobre esta situación también se pronunció Franklin Minorta, inspector del trabajo de Tibú, quien aseguró que actualmente muchas personas se están viendo obligadas a movilizarse por carretera pese a los riesgos de seguridad que existen en el corredor vial entre Tibú y Cúcuta.

“Son cientos de ciudadanos que en estos momentos están confinados en el municipio de Tibú o en la ciudad de Cúcuta, y otros están arriesgando su vida para poderse movilizar por una vía que constantemente es acechada por actores armados”, afirmó el funcionario.

Minorta advirtió que en la carretera continúan presentándose retenes ilegales, controles armados y acciones violentas que ponen en peligro a quienes necesitan desplazarse por motivos laborales, médicos o familiares.

“El Estado colombiano no tiene la capacidad de garantizar la movilidad de todas las personas que transitan por esta vía y el único medio que permitía ejercer ese derecho era la ruta aérea de Satena”, sostuvo.

Además, cuestionó que la suspensión se haya realizado sin claridad sobre cuándo volverán a operar los vuelos entre Tibú y Cúcuta.

“Esto fue suspendido de un momento a otro y no hay señales ni aviso de cuándo se vuelva a reabrir la ruta aérea que estaba funcionando de excelente manera”, agregó.

Las comunidades hicieron un llamado al gobierno nacional, a Satena y a las autoridades competentes para que adopten medidas urgentes que permitan restablecer la conectividad aérea del municipio y evitar que la población civil continúe siendo la principal afectada por la crisis de movilidad que atraviesa la región.