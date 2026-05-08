Servicios y trámites del distrito llegaron hasta el barrio La Esperanza

“Gobierno al Barrio” se instaló en el barrio La Esperanza para acercar los servicios institucionales a quienes más los necesitan.

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Un total de 793 adultos mayores, niños y jóvenes encontraron la oportunidad de mejorar su calidad de vida y acceder a atención integral en la actividad liderada por la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, que desplegó más de 40 trámites y servicios en la comunidad, cubriendo áreas como salud, identificación, educación, habitabilidad y acceso a la justicia, entre otras.

En el marco de la jornada participaron entidades como el Sisbén, Renta Ciudadana, Universidad del Sinú, IPCC, Calr Ros, ONG Charity Visión, ESE Hospital Local Cartagena de Indias, EPS Familiar de Colombia, Instituto Comunal, DADIS, entre otros aliados estratégicos, que trabajaron de manera articulada para garantizar una atención completa a todos los asistentes.

Los niños y niñas también tuvieron su espacio, ya que través de la Red de Bibliotecas de Cartagena disfrutaron de actividades de lectura, creatividad y juego, demostrando que la cultura y los libros también transforman territorios y construyen comunidad.

Entre los beneficiados estuvo Victoria Herazo, habitante del sector, quien resolvió tramites que tenía pendientes. De igual manera, Jhon Jaime León expresó su agradecimiento al Distrito por llevar hasta su comunidad todas las entidades en beneficio de todos.

“Con jornadas como estas, la Administración Distrital escucha y atiende a los cartageneros, llevando sus oficinas directamente a los barrios”, destacó Jorge Redondo, director del PES Pedro Romero.