¿Por qué Cartagena presenta bajas presiones y cortes en el servicio de agua?

Aguas de Cartagena refuerza las medidas operativas para atender las afectaciones que se vienen presentando en la prestación del servicio de acueducto en distintos sectores de la ciudad, específicamente por bajas presiones e intermitencias registradas durante los últimos días.

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Según la compañía, esta situación responde a factores como las variaciones inesperadas en las características del agua cruda captada, lo que ha reducido la capacidad de producción del sistema, debido a la necesidad de realizar lavados más frecuentes en los filtros de la planta para seguir garantizando la calidad del agua suministrada, así como al incremento de conexiones ilegales y a una mayor demanda del servicio.

En el marco del plan de contingencia para estabilizar el sistema y optimizar la distribución del agua, la empresa realizará suspensiones programadas y sectorizadas del servicio en algunos barrios de la ciudad, con el propósito de garantizar el suministro en algunos sectores que actualmente presentan dificultades.

Los alcances de esta acción se comunicarán de manera oportuna a través de los canales oficiales de la empresa.

De manera complementaria, la empresa mantendrá en ejecución el plan operativo previsto para 2026, el cual contempla trabajos operativos, técnicos y de mantenimiento, orientados a mejorar progresivamente la continuidad y confiabilidad del servicio.

Este proceso hace parte de una estrategia de mediano plazo, cuyos resultados se consolidarán de manera gradual a medida que avancen las inversiones y proyectos previstos para 2026 y 2027.

Principales proyectos y líneas de acción en ejecución

Optimización de la infraestructura crítica

Actualmente se adelantan intervenciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura del sistema de acueducto y a la estabilización de las condiciones operativas de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) El Bosque.

Refuerzo de la distribución de agua

La regulación de presiones ha sido ajustada, junto con la optimización de controles operativos y la aplicación de esquemas de sectorización, acciones que continúan en ejecución para mejorar la distribución del servicio.

Fortalecimiento de la capacidad operativa

La capacidad de atención de daños y mantenimiento del sistema ha sido incrementada, y este fortalecimiento se mantiene con el fin de garantizar una respuesta más oportuna ante las novedades operativas.

Gestión eficiente del recurso hídrico

Las estrategias orientadas al control de pérdidas, la identificación y normalización de conexiones ilegales y la reducción de fugas han sido reforzadas, y continúan desarrollándose de manera permanente.

Obras en la infraestructura de distribución

Las obras de sectorización y redistribución avanzan en ejecución y continuarán desarrollándose para mejorar la eficiencia hidráulica del sistema.

Proyectos estratégicos de instalación de tres líneas de conducción (inicio junio de 2026)

A partir de junio de 2026 entrará en ejecución un proyecto estructural de expansión de la red desde la planta El Cerro hacia otros sectores de la ciudad, con una duración estimada de un año.

Esta intervención permitirá liberar progresivamente carga operativa de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) El Bosque que optimizará la capacidad de distribución del sistema.

Como parte de este proyecto, se contempla la instalación de tres líneas de conducción para el transporte de mayores volúmenes de agua producida en la planta El Cerro, así:

Línea Parque América – Tenaris: 2,5 kilómetros de longitud y 1.000 milímetros de diámetro.

Línea Tenaris – Nelson Mandela: 1,8 kilómetros de longitud y 500 milímetros de diámetro.

Línea Policarpa – Bellavista: 3,6 kilómetros de longitud y 500 milímetros de diámetro.

Aguas de Cartagena destaca que las obras ejecutadas durante 2025 y las desarrolladas en lo corrido de 2026 han aportado de manera progresiva a la solución estructural del sistema.

No obstante, los resultados se consolidarán en la medida en que el conjunto de proyectos e intervenciones previstas entren plenamente en operación.

La empresa agradece la comprensión de los usuarios mientras se ejecutan todas estas acciones que redundarán en beneficio de toda la ciudad.