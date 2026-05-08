Policía reportó incautación de 1.6 toneladas de cocaína en un puerto de Cartagena

En el Puerto de Cartagena, a través de una acción de la Policía Nacional de Colombia, se logró interceptar 𝟭,𝟲 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮𝗶́𝗻𝗮 que tenían como destino la isla de Providencia.

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El cargamento, según las autoridades, propiedad del GAO ‘Clan del Golfo’, pretendía ser enviado hábilmente camuflado entre bultos de cal dolomita para evadir a las autoridades. Sin embargo, la rigurosa inspección portuaria dejó al descubierto el engaño.

El organismo policial no reportó personas capturadas luego del procedimiento.