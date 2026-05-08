Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 may 2026 Actualizado 11:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Policía reportó incautación de 1.6 toneladas de cocaína en un puerto de Cartagena

Según la institución, el alucinógeno pertenece al Clan del Golfo

Caprura de video

Caprura de video

Caprura de video

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

En el Puerto de Cartagena, a través de una acción de la Policía Nacional de Colombia, se logró interceptar 𝟭,𝟲 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮𝗶́𝗻𝗮 que tenían como destino la isla de Providencia.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El cargamento, según las autoridades, propiedad del GAO ‘Clan del Golfo’, pretendía ser enviado hábilmente camuflado entre bultos de cal dolomita para evadir a las autoridades. Sin embargo, la rigurosa inspección portuaria dejó al descubierto el engaño.

El organismo policial no reportó personas capturadas luego del procedimiento.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir