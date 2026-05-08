Murió guardián del INPEC por accidente de tránsito en Magangué

Profundo pesar ha generado en el municipio de Magangué la muerte de Leonardo Enrique Ríos Agámez, un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de 23 años, quien falleció luego de permanecer varios días hospitalizado a causa de las graves heridas sufridas en un accidente de tránsito.

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La noticia fue confirmada y rápidamente provocó una ola de mensajes de condolencia en redes sociales, especialmente en Facebook, donde familiares, amigos y allegados expresaron su tristeza por el fallecimiento del joven, oriundo de esta población bolivarense.

De acuerdo con reportes conocidos por medios locales, Ríos Agámez permanecía recluido en una clínica de Sincelejo, a donde había sido trasladado debido a la complejidad de su estado de salud.

El siniestro vial se registró el pasado 25 de enero en el barrio Los Alpes, en Magangué. Según las primeras versiones, Leonardo se movilizaba en motocicleta junto a su pareja sentimental cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, colisionaron contra otro vehículo similar.

Aunque ambos ocupantes resultaron lesionados, el funcionario penitenciario sufrió las afectaciones más severas. Entre las lesiones reportadas se encontraban un trauma craneoencefálico de consideración, múltiples contusiones, inflamaciones en varias zonas del cuerpo y un delicado trauma abdominal.

Tras ser auxiliado inicialmente en el Hospital La Divina Misericordia de Magangué, los médicos ordenaron su remisión a un centro asistencial especializado en Sincelejo, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, su estado se deterioró hasta producirse su fallecimiento.