Murió Alejandro Caicedo Gavilán, dirigente sindical que había sido víctima de atentado en Palmira

Falleció este 07 de mayo en Cali Alejandro Caicedo Gavilán, quien se desempeñaba como secretario general de SUNET, el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, subdirectiva Palmira.

Caicedo Gavilán había sido víctima de un atentado sicarial el pasado 30 de diciembre de 2025, luego de permanecer más de tres meses hospitalizado en la clínica Imbanaco.

Su cuerpo no resistió las graves heridas que sufrió durante el ataque, especialmente una lesión en el cuello que comprometió la arteria carótida y le provocó una considerable pérdida de sangre el día del atentado.

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Alejandro Caicedo tenía 41 años y estaba vinculado al sindicato desde el año 2010. Sus compañeros lo recuerdan como un líder social y sindical comprometido con la defensa de los trabajadores y de la comunidad.

“Alejandro era una persona estudiosa, inteligente, buen líder social, buen líder sindical”, dijo Arbey Lozano, vicepresidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, subdirectiva Palmira.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido, rechazamos e instamos a las autoridades para que hagan las investigaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos”, expresó el dirigente sindical.

Caicedo Galvilán trabajaba en la Inspección de Control Urbano de Palmira y el atentado ocurrió cuando se dirigía a su lugar de trabajo, una de las heridas más graves comprometió la arteria carótida.

“En su momento el hospital de Palmira dispuso un operativo para salvarle la vida porque él se estaba desangrando y la gerente del hospital, Clara Sánchez, dispuso todos los médicos que estaban en consulta externa, es un hospital nivel 2 y le salvaron la vida. Él se llevó a Cali porque no había cupo en la clínica Santa Bárbara de Palmira”.

Según relató Arbey Lozano, posteriormente fue trasladado a Cali, donde inicialmente tampoco encontraron disponibilidad en el Hospital Universitario del Valle. Finalmente fue recibido en la clínica Imbanaco.

“En el HUV tampoco tenían camas disponibles y lo recibió IMBANACO, sin embargo, en el transcurso entre el ataque y el traslado pasaron dos horas, perdió mucha sangre y eso terminó afectando el cerebro”, explicó Lozano.

El dirigente agregó: “tengo entendido que esa situación conlleva a que él tuviera un daño cerebral equivalente a una isquemia, es decir que se murió parte de su cerebro”.

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Frente a la investigación, las autoridades continúan adelantando las respectivas indagaciones. Algunos aspectos del caso permanecen bajo reserva. Según sus compañeros, no se conocían amenazas previas en contra del líder sindical y los investigadores esperaban que pudiera recuperarse para obtener información que ayudara a esclarecer lo ocurrido.

En los próximos días se llevarán a cabo las honras fúnebres de Alejandro Caicedo Gavilán. Sus compañeros sindicales, amigos y allegados anunciaron que le rendirán un homenaje en reconocimiento a su labor como funcionario y líder.