Envían a la cárcel a presunto asesino de patrullero durante requisa en Cali

Un juez envió a la cárcel a César Augusto Clavijo Velasco, señalado de participar en el asesinato de un patrullero de la Policía Nacional durante un procedimiento de requisa realizado el pasado 4 de mayo en Cali.

Los hechos ocurrieron en el barrio El Vergel, donde, según la investigación preliminar, el hoy procesado habría atacado con arma de fuego a un patrullero y a un subintendente de la Policía que intentaban practicarle una requisa.

Durante el procedimiento, uno de los uniformados recibió varios impactos de bala que posteriormente le causaron la muerte. La víctima fue identificada como José Fernando Erazo, de 37 años.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías detuvieron a un hombre en actitud sospechosa y, al momento de realizarle el registro, el sujeto presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los uniformados.

Tras el ataque, el otro policía reaccionó y logró capturar al presunto agresor. En el procedimiento también fue incautada el arma que habría sido utilizada en el crimen.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) imputó a Clavijo Velasco los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los cargos no fueron aceptados por el procesado. Sin embargo, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.