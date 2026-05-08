Operadores turísticos de Jamundí reciben apoyo en formación para mejorar el servicio del sector

Jamundí alista un proceso de formación dirigido a prestadores de servicios, guías y personas vinculadas al turismo del municipio. La jornada se desarrollará entre agosto y septiembre y beneficiará a 50 participantes.

El proceso estará enfocado en brindar herramientas prácticas, metodologías de trabajo y contenidos especializados para mejorar la forma en que se gestionan y operan los servicios turísticos.

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El secretario de Turismo de jamundi explicó que la idea es que la formación responda a las necesidades reales del sector.

“Prestadores, guías y comunidad accederán a herramientas prácticas y contenidos especializados orientados a mejorar la gestión y la operación de los servicios turísticos”, señaló.

Foto : ajamundivalle Ampliar Foto : ajamundivalle Cerrar

Este trabajo llega después de varios meses de preparación interna con equipos de la Gobernación y formación previa con el SENA y UNAD, lo que permitirá poner en marcha esta nueva etapa enfocada directamente en el sector.

Con este proceso, el municipio busca fortalecer la calidad de los servicios y responder al crecimiento del turismo en el territorio.