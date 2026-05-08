Dos muertos y seis heridos deja ataque sicarial en Siloé, oeste de Cali

Un ataque sicarial dejó dos personas muertas y seis más heridas en el barrio Siloé, en el sector conocido como La Nave, en la ladera occidental de Cali.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron mientras varias personas departían en un establecimiento comercial y consumían bebidas embriagantes, cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego y posteriormente huyeron del lugar.

Las víctimas mortales fueron identificadas como David Lora Ospina y Lady Tatiana Idrobo. Según el reporte policial, el hombre registraba anotaciones judiciales por hurto calificado y delitos contra el patrimonio económico en hechos ocurridos en 2025, mientras que la mujer presentaba una anotación por lesiones personales en 2023.

Las seis personas heridas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales de Cali, donde permanecen bajo atención médica.

Las autoridades señalaron que los presuntos responsables se movilizaban en una camioneta, la cual fue hallada abandonada minutos después del ataque armado. La Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los móviles del hecho y dar con el paradero de los responsables.