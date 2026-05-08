Más de 800 policías reforzarán la seguridad en Cali durante la celebración del Día de la Madre

Operativos del día de la madre / Policía Metropolitana de Cali

Con un despliegue de más de 800 uniformados, la Policía reforzará la seguridad en Cali durante la celebración del Día de la Madre, una de las fechas con mayores índices de riñas y hechos violentos en la ciudad.

El operativo contará además con 32 reacciones motorizadas que estarán distribuidas en las 22 comunas de la capital vallecaucana para atender de manera inmediata cualquier alteración del orden público.

Como parte de la estrategia, las autoridades realizarán seis caravanas por la vida, patrullajes interinstitucionales simultáneos en sectores priorizados de Cali, enfocados en labores de mediación policial y control al consumo excesivo de licor, uno de los principales factores asociados a hechos de violencia durante esta festividad.

Los controles también estarán concentrados en sitios turísticos, parques, zonas gastronómicas, centros comerciales y establecimientos abiertos al público.

El plan de seguridad contará con apoyo aéreo mediante el helicóptero Halcón y drones de vigilancia, que permitirán monitorear en tiempo real distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para celebrar con moderación y evitar situaciones que puedan terminar en tragedias familiares durante el fin de semana del Día de la Madre.