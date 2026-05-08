‘Los Opitas’ llevarán el folclor huilense a escenarios internacionales en Turquía

Neiva

La Agrupación Folclórica Los Opitas volverá a cruzar fronteras para representar al Huila en escenarios internacionales. Un total de 25 músicos y bailarines viajarán en julio a Turquía, donde participarán en varios festivales culturales que reunirán delegaciones artísticas de diferentes países del mundo.

La delegación huilense, conformada por jóvenes de la región, tendrá presentaciones en el Festival de Trabzon Horon, el Festival de Ankara y el Festival de Gaitas y Música. Durante estas jornadas interpretarán sanjuaneros, bambucos, cumbias y otros cuadros folclóricos que resaltan la diversidad cultural colombiana.

Según, Carmenza Méndez Guarnizo, directora de la agrupación, comento que “con más de tres décadas de trayectoria artística, Los Opitas se han consolidado como una de las agrupaciones más representativas del folclor huilense. Su trabajo ha permitido llevar las tradiciones musicales y dancísticas del sur del país a escenarios de América, Europa, Asia y Oceanía, despertando el interés del público internacional”.

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Para los integrantes del grupo, esta nueva gira simboliza una oportunidad para fortalecer la identidad cultural del Huila y compartir las raíces campesinas que inspiran sus montajes artísticos. Además de los apoyos logísticos entregados por los organizadores, los artistas adelantan actividades y gestiones para reunir recursos que les permitan cubrir los gastos de desplazamiento y hacer realidad este nuevo reto internacional.