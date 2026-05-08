Juegos Corregimentales de Cartagena cumplen 32 años: participarán más de 3.000 deportistas

Con más de tres décadas impulsando la integración comunitaria, el deporte y el desarrollo social en las zonas rurales e insulares de Cartagena, los Juegos Corregimentales regresan este 2026 como uno de los eventos deportivos más emblemáticos del Distrito.

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El lanzamiento oficial de esta nueva edición se realizará el próximo viernes 8 de mayo durante una rueda de prensa en la Universidad Libre, escenario en el que se darán a conocer los detalles de la programación, las delegaciones participantes y las apuestas institucionales para seguir fortaleciendo el deporte comunitario.

La inauguración de las justas está prevista para el 24 de mayo en el estadio de sóftbol Adán Pereira, ubicado en La Boquilla. Durante cuatro meses, más de 3.000 deportistas provenientes de 28 corregimientos y veredas competirán en distintas disciplinas, consolidando estos juegos como el principal escenario del deporte social comunitario liderado por el IDER.

Una historia de integración y transformación social

La historia de los Juegos Corregimentales comenzó en 1993, cuando el entonces Instituto de Recreación, Cultura y Deporte (IRCD), hoy IDER, empezó a diseñar estrategias para llevar la actividad deportiva a las comunidades rurales e insulares de Cartagena, territorios históricamente marcados por el abandono estatal y la falta de oportunidades recreativas.

La iniciativa nació a partir de las inquietudes expresadas por líderes comunitarios como Olarte Hernández, Ana Díaz, Guillermo Anaya, Gabriel “Ninín” Cervantes y Betsátel Jarába, quienes alertaron sobre la escasa práctica deportiva en estos sectores y la desaparición progresiva de deportes tradicionales.

Las primeras competencias fueron inauguradas el 24 de marzo de 1994 en el corregimiento de Arroyo de Piedra, con la participación de 18 delegaciones y 720 deportistas en disciplinas como béisbol, fútbol y sóftbol. Desde 1998, el certamen adoptó oficialmente el nombre de Juegos Deportivos Corregimentales.

A lo largo de 32 años, estas justas han trascendido el ámbito competitivo para convertirse en un símbolo de identidad, integración y cohesión social para las comunidades rurales y costeras de Cartagena.

Su impacto ha sido reconocido como una experiencia pionera de descentralización deportiva social comunitaria en Colombia, al promover estilos de vida saludables y generar espacios de participación para niños, jóvenes y mujeres.

Uno de los procesos más destacados ha sido el fortalecimiento del sóftbol femenino en comunidades como La Boquilla, donde decenas de jóvenes han encontrado en el deporte una oportunidad de liderazgo, disciplina y crecimiento personal.

Además, estos escenarios han servido como semillero de talentos que posteriormente alcanzaron el deporte profesional y de alto rendimiento. Entre ellos sobresalen figuras como Tyrón Guerrero, pelotero vinculado a organizaciones de Grandes Ligas, además de futbolistas y exponentes del sóftbol surgidos de estos procesos comunitarios.

Disciplinas deportivas

En esta edición, las competencias se disputarán en las siguientes disciplinas:

Atletismo

Béisbol

Canotaje

Fútbol

Sóftbol

Microfútbol

Categorías

Béisbol

Infantil (10 a 12 años)

Junior (13 a 14 años)

Juvenil (15 a 17 años)

Fútbol masculino

11 a 13 años

14 a 17 años

Sub-21

Microfútbol

Femenino y masculino mayores

Canotaje

Categoría abierta

Atletismo

Juvenil

El actual campeón de los Juegos Corregimentales es el corregimiento de Pasacaballos, que buscará revalidar el título en esta nueva versión.

Más allá de los resultados y las medallas, los Juegos Corregimentales siguen representando la esencia de las comunidades rurales e insulares de Cartagena: unión, orgullo, tradición y esperanza para las nuevas generaciones.