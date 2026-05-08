IPCC inicia capacitación y valoración preliminar con aspirantes a Reina de Independencia

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), dio inicio a las jornadas de capacitación y primera valoración técnica dirigidas a las jóvenes habilitadas en la Fase 1 Preinscripción a la convocatoria Reinas 2026.

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Estos encuentros, que se desarrollan de manera descentralizada en las tres localidades del Distrito, tienen como objetivo brindar herramientas conceptuales y de liderazgo a las futuras promotoras del patrimonio.

La agenda de este primer encuentro incluye charlas introductorias sobre la definición de las fiestas y el rol del Reinado Popular como el evento más importante de promoción de nuestras tradiciones.

La bienvenida al proceso está a cargo de la División de Promoción Cultural del IPCC y de la actual Reina de la Independencia, Faylin Rodríguez.

Asimismo, en articulación con la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Oficina de Asuntos para la Mujer, las aspirantes reciben orientaciones en cartageneidad, liderazgo y proyección positiva de la imagen femenina, temas que serán reforzados durante las actividades académicas programadas para quienes resulten seleccionadas como candidatas oficiales.

Tras las jornadas desarrolladas en la Localidad 1, el cronograma continúa este 7 y 8 de mayo para las jóvenes de la Localidad 2, finalizando el 9 y 11 de mayo con las representantes de la Localidad 3 en la Biblioteca Jorge Artel.

Cada zona cuenta con dos días de programación: una mañana dedicada a la bienvenida oficial y a las dos charlas introductorias, y una jornada adicional destinada a los encuentros individuales con el comité de valoración preliminar para reconocer las aptitudes de las aspirantes.

“Este es el inicio de una ruta que busca contribuir a la formación de las jóvenes en competencias de liderazgo y conocimiento de la ciudad, fortaleciendo su rol como promotoras de las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre. Este acompañamiento es fundamental, especialmente este año en el que trabajamos por la declaratoria de nuestra manifestación como patrimonio inmaterial de la nación”, aseguró Shirley Tuñón, directora del IPCC.

La funcionaria destacó que la transparencia y el rigor técnico son los pilares de este proceso, asegurando que cada etapa cuenta con el acompañamiento de profesionales expertos para dignificar el papel de las aspirantes.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, resaltó la importancia de dignificar el papel de la mujer en las festividades. “Al llevar estas jornadas a las bibliotecas distritales y centros culturales, estamos descentralizando la gestión y garantizando que el talento de nuestras tres localidades brille con la misma intensidad”, señaló el mandatario.

Una vez culminada esta etapa de capacitación y valoración, los resultados serán remitidos a las Juntas de Acción Comunal o Consejos Comunitarios, según corresponda. El proceso continuará con un encuentro entre estas organizaciones y las aspirantes, donde se decidirá el otorgamiento del aval comunitario.

Este paso es determinante para elevar el rol de las aspirantes al nivel de candidatas oficiales, asegurando que cuenten con el respaldo de sus territorios para representar la identidad y la alegría de los cartageneros en la fiesta más grande de la ciudad.