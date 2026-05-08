Iluminan pasarelas peatonales del Patio Portal de TransCaribe

Por primera vez desde la construcción del Patio Portal de TransCaribe, se instalaron luminarias dentro de las pasarelas peatonales que conectan las plataformas alta y baja, haciendo de este un espacio mucho más seguro y cómodo para los usuarios del sistema.

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Este es otro avance dentro del proyecto de mejora de la iluminación del Patio Portal de TransCaribe, que incluye también la recientemente realizada renovación de todas las luminarias de las plataformas y la entrada peatonal del mismo.

Se instalaron 37 nuevas luces LED herméticas de 6.500 lumen a lo largo de todas las pasarelas peatonales del Patio Portal. Hace algunas semanas, también se habían instalado 48 nuevos reflectores en las plataformas de alimentación y de rutas troncales y pretroncales, y 5 lámparas halógenas en la entrada peatonal y la zona aledaña, pasando de 6 mil a más de 10 mil lúmenes.

“El Patio Portal es ahora un espacio más agradable, seguro e iluminado para los usuarios del sistema. Queremos que nuestros usuarios no tengan ninguna excusa para no usar estas pasarelas, y arriesgar su vida cruzando por las vías del Patio, lo cual es una conducta muy riesgosa. Por eso, ahora estos espacios están plenamente iluminados para que todos los pasajeros, en especial nuestras usuarias mujeres, se muevan seguras”, indicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.